Figliuolo alle Regioni: cercare over 60 da vaccinare

Milano, 18 giu. (askanews) - "Ho appena firmato una lettera per dire alle Regioni di continuare a cercare in maniera attiva gli over 60 perché ad oggi ne mancano 2,8 milioni all'appello". Così il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, nel corso di una visita al centro vaccinale dello Spallanzani di Roma."Bisogna tenere presente che c'è una fetta di questi che per libera scelta rinunciano al vaccino e altri che per motivi sanitari non possono essere raggiunti dal vaccino. Questo lo ritengo importante anche per i fragili - ha aggiunto - e in questo ambito voglio rendere atto alla regione Lazio non solo di quantità, si pone fra le primissime come numero di somministrazioni per popolazione, ma soprattutto di qualità: noi ad oggi siamo al 95% di over 80 a livello nazionale il Lazio è al 98%".