Figliuolo: nessun problema per seconda dose AtraZeneca sotto 60 anni

Bologna, 9 apr. (askanews) - "Ema ha detto che questo vaccino è sicuro e non ha dato nessuna controindicazione. L'Autorità regolatoria italiana ha dato la raccomandazione di utilizzare questo vaccino al di sopra dei 60 anni e per la seconda dose, per chi l'ha fatta al di sotto dei 60 anni, non c'è alcun problema". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, in riferimento al vaccino AstraZeneca.Figliuolo ha visitato in mattinata l'hub di vaccinazione di Bologna, assieme al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e al presidente della Regione, Stefano Bonaccini.