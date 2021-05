Figliuolo: ipotesi vaccinazioni di massa in isole minori

Roma, 4 mag. (askanews) - "In merito ad alcuni articoli di stampa, relativi all'individuazione di categorie diverse da quelle previste nell'Ordinanza nr. 6 del 09 aprile 2021, si precisa che la campagna vaccinale continua con il focus su anziani e soggetti fragili, mirando a rafforzare l'attuale trend positivo che ha fatto registrare incrementi diffusi di somministrazioni a livello nazionale, e una decisa diminuzione dei decessi e dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva". Lo chiarisce una nota diffusa dall'Ufficio del commissario straordinario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo."In particolare - si legge - dal 10 aprile ad oggi, si è rilevato un meno 26% di decessi, meno 34% di ricoveri ordinari e meno 31% di ricoveri in terapia intensiva. Nel contesto della campagna vaccinale, verrà data massima attenzione anche alla messa in sicurezza degli abitanti delle isole minori. Il tema sarà affrontato domani mattina dal Commissario straordinario nel corso di una conferenza organizzata dal Governo, cui parteciperanno l'ANCIM, l'associazione che riunisce i Comuni delle isole minori, insieme ai rappresentanti di altre isole. Tra le ipotesi di lavoro figura la possibilità di effettuare la vaccinazione di massa per mettere in sicurezza le isole minori, partendo da quelle che possono presentare una particolare esposizione al rischio epidemiologico e che non sempre sono provviste di presidi sanitari adeguati".