Figliuolo: dopo over 65, vaccini a chi deve far ripartire l'Italia

Milano, 2 mag. (askanews) - "Dobbiamo mettere in sicurezza coloro i quali possono avere un effetto gravissimo dalla malattia, e fatto questo dovremo andare in maniera multipla e parallela, a vaccinare coloro i quali devo far ripartire l'Italia". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, parlando della situazione in Lazio e nazionale."Non dobbiamo dimenticarci il ruolo della capillarizzazzione" ha aggiunto. "Abbiamo 43 mila medici di medicina generale, circa 30 mila hanno aderito agli aderito agli accordi: se 30 mila al giornofanno 10 inoculazioni siamo a 300 mila senza che ce ne accorgiamo" ha spiegato. "Dobbiamo arrivare ad inoculare sempre il 90%" ha chiosato.