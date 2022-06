Festival:parte Folkest, arrivano Judy Collins e Jethro Tull

(ANSA) - UDINE, 14 GIU - Al via dal 16 giugno la 44/a edizione di Folkest, che propone diversi concerti in tutto il Fvg e una serie di appuntamenti a Udine, prima di entrare nel clou della rassegna, a Spilimbergo, dal 30 giugno al 6 luglio. Dopo Judy Collins il 2 luglio a Spilimbergo, sui palchi saliranno i Jethro Tull (13 luglio, Udine), Alan Stivell (16 luglio, Udine), i Mellow Mood (5 luglio, Spilimbergo), Massimo Priviero, ma anche Roy Paci, Il muro del canto e Fanfara Station. Il 16 giugno a Campoformido (Udine) è in programma il primo appuntamento Folkest con Andrea Del Favero e Lino Straulino, da sempre considerati portavoce del suono della tradizione friulana insieme all'organettista sardo Totore Chessa. Due gli appuntamenti in cartellone iì 17 giugno tra Piano D'Arta (Udine), con Giulio D'Agnello, storico leader del gruppo Mediterraneo, insieme a Antonello Solinas al basso, Alessandro Sodini al mandolino e Mauro Redini alla fisarmonica, e Stevenà (Pordenone), dove suoneranno i Willos, custodi e interpreti della musica celtica. Il 18 giugno si prosegue a Villanova delle Grotte di Lusevera (Udine) con la musica dei Celtic Pixie e a Forgaria nel Friuli (Udine) con il siciliano Trinacria Trio, che suonerà anche il 19 giugno a Tramonti di Sopra (Pordenone), mentre ad Enemonzo si esibiranno i Green Waves con le loro contaminazioni etniche. (ANSA).