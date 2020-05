Ferrara, stop a mascherina in strada

(ANSA) - FERRARA, 29 MAG - "Guardando i numeri il virus sembra meno contagioso, gli esercizi commerciali si sono organizzati per garantire la sicurezza dei clienti, anche i ristoratori hanno messo in atto tutte le prescrizioni e si sta lavorando per organizzare le zone della movida della città. A questo punto ritengo giusto revocare l'ordinanza che impone l'uso della mascherina all'aperto". Così il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, annuncia la revoca dell'atto sindacale sottoscritto lo scorso 19 maggio, che obbligava i cittadini ad indossare la mascherina ogniqualvolta fuori dalla propria abitazione, anche in aree pubbliche e nei luoghi all'aperto. "A partire da mercoledì 3 giugno - ha spiegato Fabbri - non sarà più obbligatorio utilizzarla per uscire di casa, anche se resta l'obbligo di mantenere almeno un metro di distanziamento fisico e indossarla all'interno dei locali aperti al pubblico".