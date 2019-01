Addio all'immunologo Fernando Aiuti, pioniere della lotta contro l’Aids

È deceduto stamane al Policlinico Gemelli il professor Fernando Aiuti, immunologo, 83 anni, fondatore dell`Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l'Aids). Secondo quanto si è appreso a piazzale Clodio il pubblico ministero di turno ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Allo stato non si esclude che lo scienziato si sia suicidato.

Il bacio alla sieropositiva

Una grave perdita per la scienza. Aiuti è sempre stato un uomo coraggioso: laureato in medicina e chirurgia nel 1961 a Roma all'Università La Sapienza. Alla Fiera di Cagliari, nel 1991, durante un congresso in cui si discuteva della possibilità che l'AIDS si trasmettesse anche per via orale, afferrò a un tratto la sieropositiva Rosaria Iardino e la baciò sulla bocca, in tal modo cercò di convincere la platea che il virus non poteva essere trasmesso attraverso la via orale. Un reporter fotografò la scena e l'immagine fece il giro del mondo. Eletto nel 2008 come capolista del PdL al Campidoglio, non rieletto nel 2013, sempre con Alemanno.

Una carriera ricca di soddisfazioni

Una carriera eccezionale. Aiuti è stato professore ordinario di Medicina Interna, Direttore e Docente della Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica, coordinatore del Dottorato di Ricerche in Scienze delle Terapie Immunologiche presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di Roma (1980-2007). E stato anche specialista in Malattie Infettive e Cardiologia e Libero Docente in Malattie Infettive ed in Immunologia Clinica. La sua carriera assistenziale si è svolta nel Policlinico Umberto I di Roma sin dal 1966 come assistente, poi come aiuto e dal 1985 come Primario di Immunologia e Allergologia Clinica.

600 pubblicazioni

La carriera scientifica è documentata da oltre 600 pubblicazioni delle quali ben 380 sono state effettuate in riviste internazionali recensite dalla Pub Med (National Library of Medicine) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov vedi nella Pub Med: Aiuti F.). Questi articoli sono stati citati centinaia di volte da numerosi ricercatori internazionali. Inoltre, ha portato contributi originali alla diagnosi e terapie di malattie da immunodeficienza primitiva, di malattie infettive, autoimmuni, reumatiche, allergiche, linfoproliferative, oftalmiche, neurologiche, dell’apparato gastroenterico ed epatiche e da varie malattie rare.

Altre ricerche significative

La sue ricerche sono state anche dirette all’individuazione di metodiche immunologiche atte a valutare il sistema immunitario in condizioni normali e patologiche. Altre ricerche significative sono state: vaccinazione contro il virus HIV-1, patogenesi e terapia dell'allergia alimentare, descrizione e terapia di nuove forme di Immunodeficienza Primitiva, terapia della infezione da virus della epatite B e C, diagnosi e terapia della infezione da HIV-AIDS ed alcuni tumori correlati alle immunodeficienze. Ha anche svolto ricerche su farmaci immunomodulanti e vaccini.

I suoi congressi

Ha tenuto conferenze in congressi scientifici nazionali, internazionali ed in prestigiose università di numerosi paesi esteri. Ha eseguito soggiorni di ricerca e pubblicazioni scientifiche in collaborazione con famosi istituti esteri, università od ospedali tra cui: Karolinska Institute (Svezia), Memorial Sloan Kettering Institute, Harvard University di Boston, N.I.H., Birmingham University ( USA ), Università di Londra, Parigi, Lisbona, Heidelberg, Lione, Hospital Necker (Parigi), Children Hospital e Westminster Hosp. (Londra), Isituto Superiore di Sanità (Roma) e anche con prestigiose Università Italiane (Milano, Torino, Padova, Firenze, Genova, Cagliari, Pisa, Bologna, Napoli).

E’ stato Membro dei Consigli Scientifici di numerose Società di Immunologia e Immunologia Clinica. Fondatore e Presidente della Società Internazionale delle Immunodeficienze Primitive dal 1986 al 91 e dal 1998 al 2002 Presidente della Società Italiana di Immunologia e Immunopatologia. Membro del comitato di esperti dell’O.M.S. dal 1977 al 2002 per la classificazione delle Immunodeficienze Primitive. Ha fatto parte sin dal 1977 di varie Commissioni Ministeriali del Ministero della Salute, del Ministero della Ricerca Scientifica e dell’Istituto Superiore di Sanità: Commissione per la lotta alla droga, Commissione per le Malattie Rare, Commissione per la lotta alla SARS, Commissione Nazionale per la lotta all’AIDS nel ruolo di vicepresidente (2006), Commissione per le Malattie Allergiche (2006). Membro del Consiglio Superiore di Sanità (2005-06). E' stato anche presidente onorario del CESMA(Centro Studi Marche Giuseppe Giunchi) un'istituzione culturale che dedica la sua attività per bandire borse di studio per studenti meritevoli, corsi di aggiornamento a studenti e per la premiazione di personalità marchigiane o di origine marchigiana nel mondo della cultura, spettacolo, scienza e impresa.

Il suo impegno è stato diretto anche a problemi sociali cercando di dare all'opinione pubblica messaggi utili per evitare comportamenti a rischio causa di trasmissione di malattie infettive e veneree. Ha contribuito a realizzare in Italia varie case alloggio e si è battuto contro la discriminazione delle persone sieropositive. Dal 2008 fino al 2013 ha ricoperto la carica di Presidente della Commissione Politiche Sanitarie di Roma Capitale e si occupa di problemi relativi a malattie infettive emergenti e riemergenti, a organizzare corsi di formazione sanitaria sulle malattie allergiche, immunologiche reumatologiche e autoimmuni per medici e per responsabili di vari settori della sanità pubblica e dell'amministrazione di Roma Capitale. Ha scritto due libri di divulgazione scientifica: "Sapere Uguale Vivere" e "Nessuna Condanna", Sperling & Kupfer Ed. e, recentemente un libro scientifico ma con note divulgative "il nostro meraviglioso sistema immunitario" editore Guerini e Associati, 2015.