Qualcuno ancora non ha capito che l’arma più importante che abbiamo per combattere il virus è quella di restare a casa. E’ il caso del ragazzo che per ben sei volte tra il 15 e il 21 marzo è stato denunciato da Polizia e altre forze dell'ordine - e per ben sei volte all'autorità giudiziaria - per inosservanza del decreto contro il diffondersi del contagio del coronavirus che sta flagellando l'Italia.

Il foglio di via

Il 19 enne è sempre e stato fermato per le strade del centro di Udine, città dove il ragazzo non è residente ma dove andava per trascorrere il tempo con gli amici. Il giovane, infatti, abita in un'altra provincia del Friuli Venezia Giulia. Sabato pomeriggio, all'ennesimo controllo, il ragazzo è stato accompagnato da una Volante in Questura, dove agenti della Divisione Anticrimine gli hanno notificato un foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel comune udinese per un anno, emesso dal Questore.

Cosa rischia

Il ragazzo rientra a pieno titolo tra le persone socialmente pericolose che possono essere destinatarie di misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011, in particolare tra “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (art. 1 lettera c ). Da capire nei prossimi giorni quale decisione definitiva verrà presa sul suo conto.