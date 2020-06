Oltre agli scongiuri, che cosa devo fare se in ferie mi ammalo di Covid-19? Ecco cosa bisogna sapere

Oltre agli scongiuri, che cosa devo fare se in ferie mi ammalo di Covid-19? Sarà un'estate legata alla convivenza con il Coronavirus. Tra le tante incognite create dall'emergenza sanitaria una cosa è certa: le vacanze saranno di prossimità, più lente, consapevoli e sicure. In questo scenario c'è un comparto dell'industria dei viaggi in Italia che più di ogni altro sembra rispondere alle esigenze del viaggiatore, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza: l'ospitalità open air. Un settore che, continuando un percorso di crescita e riqualificazione ormai in atto da tempo, alla vigilia della prossima stagione si candida come alternativa possibile per un nuovo modo di vivere la vacanza made in Italy.

L'iniziativa pilota in Sardegna

Lo scenario si conosce, gli operatori turistici stanno agendo di conseguenza. La Sardegna, la regione più organizzata dal punto di vista turistico dopo l’Emilia Romagna, ha già fatto qualche passo in avanti. Ha infatti istituito un numero verde per aiutare gli operatori a districarsi tra le norme anti-Covid da applicare in spiaggia, in bar e ristoranti, e durante le attività ludiche della stagione estiva. L'iniziativa pilota è stata varata dal comune di Budoni in collaborazione con le società Natourism e Ad Solutions. Il numero verde attivato dal Comune - 800 15 42 29 - risponde all'esigenza di creare un filo diretto tra amministrazioni locali e operatori con l'obiettivo di aiutare concretamente quanti devono applicare le nuove normative a risolvere le criticità legate a specifiche caratteristiche del territorio o delle attività.

C’è da giurarci, il vademecum sardo sarà un punto di riferimento importante. Interessante da questo punto di vista anche un pezzo del Sole 24 Ore, che sintetizzato tutto quello che è necessario sapere in un serrato domanda e risposta.

Qual è la prima cosa da fare in caso di febbre?

Ogni regione ha attivato un numero verde per l’emergenza Covid. Ma la prima cosa di buon senso da fare è chiamare la guardia medica sul posto che dovrebbe girare la segnalazione alla Asl locale. In Sicilia si potrà scaricare la app “Sicilia Si Cura” e inserire, in maniera facoltativa, i dati personali sul proprio stato di salute. In caso di febbre, dovrebbe bastare una comunicazione e interverranno i medici della nuova Unità sanitaria turistica.

Qual è il passo successivo?

Scatta la procedura per l'effettuazione di un tampone, anche in un “drive in” sanitario lì dove queste strutture esistono, come nel Lazio. Fino all'esito del test la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione.

Cosa faccio se scopro di essere positivo?

Se sono asintomatico o comunque non ho sintomi tali da rendere necessario il ricovero in ospedale devo continuare con l’isolamento domiciliare, stando lontano dagli altri familiari, se possibile, in una stanza singola ben ventilata, senza ricevere visite. Va ricordato che la maggior parte delle Regioni hanno attivato le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale), piccoli team di camici bianchi, che seguono porta a porta i casi sospetti o conclamati di Covid-19.

Si può fare la quarantena in albergo o in un’altra struttura ricettiva?

In teoria sì, ma nella pratica risulta piuttosto complicato. Sarà l’autorità sanitaria a decidere, magari indirizzando la persona ammalata in un covid hotel, struttura destinata a chi ha necessità di rimanere isolato e non ha possibilità di farlo nella propria abitazione.

Posso mettermi in viaggio per tornare a casa con la febbre o il Covid?

No, in nessuno dei due casi. Non ci si può imbarcare su navi, treni o aerei con temperatura superiore a 37,5°. In base a quanto ribadito dal decreto legge entrato in vigore il 18 maggio, inoltre, «è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata».

Turismo e Istat

Le recentissime stime di Istat indicano che, solo nel periodo marzo-maggio, l'emergenza Covid-19 ha bruciato una quota pari al 18,5% delle presenze dell'intero anno turistico (Istat, aprile 2020). Secondo l'indagine di Istituto Piepoli il 41% degli intervistati afferma che l'emergenza sanitaria non ha modificato i programmi di vacanza, il 16% che ha dovuto annullare le vacanze a febbraio-marzo, il 39% ha cancellato i viaggi programmati ad aprile-maggio e il 3% le vacanze estive. Non manca chi dice che non andrà in vacanza (3%) e chi aspetta l'evoluzione (4%). È comunque il 69% gli italiani che dichiara l'intenzione di andare in vacanza nei prossimi 12 mesi e, sebbene la quota sia di -14 punti percentuali rispetto a un'analoga rilevazione svolta un anno fa, si osserva comunque un forte desiderio di ritorno alla normalità, di cui le vacanze sono parte importante. La propensione alle vacanze aumenta decisamente (77%) tra quanti sono andati in vacanza lo scorso anno, e cresce ancora di più tra quanti hanno fatto una vacanza outdoor in villaggio, camping o viaggio on the road nell'ultimo anno (80%).

Governo e turismo

Il governo sta tentando di rilanciare il turismo. "Il nostro obbiettivo è la reciprocità: abbiamo aperto il turismo in sicurezza a tutti i Paesi europei, a partire dal 15 giugno ci aspettiamo lo stesso trattamento", ha spiegato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto al tg di Rai 3. "Francia, Germania e la stessa Grecia hanno dato assicurazione che dal 15 giugno permetteranno ai loro cittadini di venire in Italia" ha ricordato Di Maio, mentre l'Austria "non ha perplessità sull'Italia, ma su alcune regioni: confuteremo questa perplessità con i dati, ma serve anche omogeneità fra le regioni per gestire il turismo, se qualcuno pretende patenti di guarigione" sarà difficile spiegarlo all'estero.