Una donna di 29 anni uccisa dal marito, un'altra ricoverata dopo essere stata accoltellata in casa

Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione, il delitto sarebbe avvenuto nella loro abitazione. Al momento non si conosce il movente. Sul posto è intervenuto personale del 118 con un'ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Indagano i Carabinieri. La vittima si chiama Maria Amatuzzo, aveva 29 anni. Il delitto è avvenuto nella sua abitazione, in via Cassiopea nella borgata marinara di Marinella di Selinunte. I carabinieri del Comando provinciale di Trapani hanno bloccato il marito, Ernesto Favara, che si trova in caserma per essere interrogato.

Quando i carabinieri sono arrivati, aveva ancora l'arma del delitto in mano. Ora si trova nella caserma di Castelvetrano per essere interrogato. La coppia viveva insieme da una decina d'anni. Avevano tre figli, due gemelli. Gestivano una rivendita di prodotti ittici. L'uomo sarà interrogato dalla magistrata Stefania Tredici della Procura di Marsala Ernesto Favara. Il sostituto procuratore è arrivato nella caserma dove si stanno svolgendo gli interrogatori. La casa a Marinella di Selinunte è, invece, presidiata dai carabinieri, in attesa dell'arrivo del nucleo investigativo del Comando provinciale e del medico legale.

Donna accoltellata in casa dal marito: è grave

Una donna è stata accoltellata in casa dal marito ed è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Sembra sia stata ferita al collo. E' successo a Bologna, in via Rialto. In casa erano presenti anche i figli. L'uomo subito dopo è fuggito, ma è stato bloccato dalla polizia. La donna è stata portata all'ospedale Maggiore di Bologna e sottoposta ad un intervento in sala operatoria. Dopodiché è stata trasferita nel reparto di Rianimazione e la sua prognosi è riservata. Il 118 era intervenuto in via Rialto poco dopo le otto di questa mattina.

Ha inseguito per chilometri la ex moglie in macchina, arrestato

A bordo della sua auto ha inseguito la vettura guidata dalla ex moglie e sulla quale si trovavano anche i due figli minori, fino a quando è stato fermato dagli agenti di una volante della Questura di Reggio Calabria e arrestato per danneggiamento, violenza privata e non rispetto del divieto di avvicinamento alla ex coniuge disposto dall'Autorità Giudiziaria. L'uomo è stato fermato nella zona nord della città, dopo un lungo inseguimento dell'auto della ex moglie iniziato nei pressi di un centro commerciale della zona sud di Reggio Calabria. La donna, quando si è accorta di essere inseguita dall'ex marito, ha subito chiesto aiuto alla Sala operativa della Questura tramite la line 113. L'operatore è rimasto in costante contatto telefonico con la donna e ha inviato le Volanti sul tratto di strada percorso dalle due auto ed indicato dalla vittima.

Quindi l'inseguitore è stato individuato dagli agenti, in evidente stato di agitazione, nella sua autovettura, che presentava evidenti danni su una fiancata, provocati probabilmente da una collisione avuta con l'auto dell'attuale compagno della ex moglie che aveva tentato inizialmente di far desistere l'uomo dall'inseguire la donna. L'intervento ha probabilmente evitato un evento violento che avrebbe potuto avere risvolti ben più drammatici. All'interno dell'auto dell'uomo, infatti, il personale della Polizia ha rinvenuto e sequestrato un coltello della lunghezza di 17 cm, posto nel vano porta oggetti. Dopo la convalida, su disposizione dell'Autorità giudiziaria l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.