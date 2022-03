Femminicidio nel Salernitano, bloccato sull'A2 l'ex compagno

Napoli, 1 mar. (askanews) - E' stato rintracciato e fermato l'uomo ritenuto il presunto autore dell'omicidio della 30enne Anna Borsa, che questa mattina ha perso la vita all'interno del salone di parrucchiere di Pontecagnano Faiano (Salerno) nel quale lavorava. L'uomo, ex compagno della giovane vittima, era in un'area di servizio sulla A2 all'altezza del comune di San Mango Piemonte. Il 40enne è stato bloccato, in stato confusionale, da una pattuglia della polizia stradale. Secondo quanto si è appreso, era arrivato nella stazione di servizio a piedi dopo aver abbandonato la sua auto in una zona periferica di Fuorni. Da questa mattina, quando si è consumato l'omicidio, i carabinieri erano in azione per rintracciarlo, impiegando anche un elicottero per sorvolare dall'alto l'intera zona nelle vicinanze di Pontecagnano.