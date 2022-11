(ANSA) - CAGLIARI, 06 NOV - Ha accoltellato la moglie e si è costituito ai carabinieri che ha incontrato per strada. Il fatto è avvenuto verso le 12 a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche i medici del 118 che nulla hanno potuto fare per salvare la vita della donna che era già morta. Attualmente non si conoscono altri dettagli. (ANSA).