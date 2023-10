Fedriga incontra Dipartimento Energia Usa,urge diversificare

(ANSA) - TRIESTE, 17 OTT - "E' emersa l'urgenza di pianificare una diversificazione sostenibile a lungo termine per superare gli shock come quelli venutisi a creare a causa del recente aumento dei prezzi quali conseguenza della guerra in Ucraina". E' uno degli aspetti trattati nel corso dell'incontro tra il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga e la rappresentante del dipartimento Energia degli Stati Uniti, Huijou Harriet Kung, nel corso della missione negli Usa.

Un altro tema che è stato approfondito è stato il progetto dell'Hydrogen valley: Fedriga ha illustrato "il percorso compiuto dal Friuli Venezia Giulia in questo ambito e lo sviluppo della sua catena del valore dalla produzione alla distribuzione, stoccaggio e utilizzo". Temi per i quali il Governatore ha "rilevato grande interesse", così come le "collaborazioni già intessute con gli Stati Uniti nel campo della ricerca e innovazione, temi tutti da approfondire insieme in occasione del Big science business forum del prossimo anno a Trieste". Appuntamento al quale, infatti, il governatore ha invitato il vicedirettore per i programmi scientifici del dipartimento stesso, in programma a Trieste a ottobre 2024. (ANSA). .