Fedez paladino diritti umani per studenti scuole superiori

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - E' stato Fedez il più votato come paladino dei diritti umani tra i 500 studenti delle scuole superiori di tutta Italia che hanno risposto al sondaggio proposto dagli organizzatori del Festival dei Diritti Umani, giunto alla sesta edizione. Tra le domande c'era infatti "chi premieresti come paladino/a dei diritti umani per il 2020/21?" e Fedez è stato nettamente il più votato con 83 preferenze, cinque volte più di Papa Francesco, mentre il secondo "paladino" più votato è stato un simbolo, l'antirazzismo. Nello stesso questionario è stato chiesto agli studenti che hanno partecipato al Festival quali sono i diritti umani su cui credono sia più urgente alzare lo sguardo: vorrebbero tantissima attenzione sul diritto d'espressione (81 voti), seguito dal diritto alla salute (77 voti), all'istruzione (74 voti), a un lavoro dignitoso (72 voti) e alla non discriminazione (71 voti). Alla sesta edizione del Festival hanno partecipato 4378 studenti e 270 docenti da 57 scuole superiori (licei, istituti tecnici o istituti professionali) di tutta Italia. Per molti, la partecipazione al Festival è stata la tappa finale del percorso didattico "A Scuola di Diritti Umani", durato l'intero anno scolastico 2020/21. (ANSA).