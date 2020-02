Federcuochi: al via i campionati della cucina italiana

Milano, 14 feb. (askanews) - Al via domani, sabato 15 febbraio, la quinta edizione dei Campionati della Cucina Italiana, la più importante e completa competizione italiana per tutte le categorie culinarie. Con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e il riconoscimento della Worldchefs, l'evento è organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con IEG - Italian Exhibition Group, all'interno del Beer&Food Attraction, la manifestazione che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l'OUT OF HOME, in programma fino al 18 febbraio alla Fiera di Rimini.Oltre 1.500 cuochi provenienti dall'Italia e dall'estero, centinaia di toques e giacche bianche saliranno sul palco dei concorsi - singoli e a squadre - per la cucina fredda, calda, pasticceria da ristorazione e cucina artistica in 4 giorni di gare, con 4 cucine allestite per le competizioni a squadre, 6 laboratori per le gare dei singoli, 45 giudici oltre a giornalisti del settore, per decretare i migliori cuochi italiani di categoria. Al centro, come sempre, la valorizzazione dei prodotti italiani, i metodi di lavoro basati su qualità, tecnica, rispetto del territorio e attenzione al cibo e allo spreco alimentare.Novità assoluta di questa edizione sarà il contest "Street Food", che vedrà i cuochi sfidarsi in una categoria di gara nuova e avvincente, che permetterà al pubblico di conoscere la grande varietà dei cibi di strada e la cultura gastronomica dell'intera penisola."Tengo sempre a sottolineare - spiega Rocco Pozzulo, Presidente Federcuochi - che occasioni come i Campionati della Cucina italiana, il Bocuse d'Or, le Olimpiadi della Cucina (che quest'anno si disputeranno dal 14 al 19 febbraio a Stoccarda e dove sarà presente la nostra Nazionale), sono importanti per tutti i cuochi perché sono un vero e proprio banco di prova, un'occasione di formazione e di aggiornamento professionale. Non è facile partecipare, e vincere lo è ancora meno, ci sono rigide regole da seguire perché il nostro lavoro è fatto di rigore e disciplina. Le nostre giurie sono molto severe, controllano tutto, dall'ordine nei frigoriferi alla posizione del prodotto, dagli ingredienti utilizzati alle percentuali di spreco alimentare".Come di consueto durante il primo giorno di gare si svolgerà anche il contest dei "Ragazzi Speciali" che vedrà alternarsi sul palco team composti da un ragazzo con programmazione scolastica differenziata e un compagno tutor, che potranno cimentarsi nella preparazione di uno starter ispirato alla cucina mediterranea o di un antipasto all'italiana. Nello stesso giorno ci sarà anche il Concorso per il Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri, che porterà ai Campionati i migliori alunni degli istituti professionali alberghieri che si sono aggiudicati la vittoria alle gare regionali.