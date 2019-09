Fase istruttoria indagine ricostruzione

(ANSA) - PERUGIA, 3 SET - E' in fase istruttoria l'indagine avviata dalla procura umbra della Corte dei conti su eventuali danni pubblici legati alla ricostruzione post terremoto 2016. Sugli accertamenti in corso viene mantenuto comunque il massimo riserbo. La procura ha sottolineato di avere "particolarmente a cuore" le vicende legate alla ricostruzione e di seguire con la "massima attenzione" gli sviluppi della situazione. Il procuratore Rosa Francaviglia non ha voluto parlare con i giornalisti, limitandosi a sottolineare che l'indagine è coperta dal segreto istruttorio. Ritardi nella ricostruzione sono stati ripetutamente segnalati negli ultimi mesi da diversi cittadini e comitati locali. (ANSA).