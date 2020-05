Fase 2, Zaia: pronti ad aprire tutto, Governo ci ascolti

Venezia, 7 mag. (askanews) - "Assistiamo a un calo delle terapie intensive dal 10 di aprile, per questo il Veneto porta avanti la volontà di proporre di poter aprire tutto".A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera."E' evidente che non c'è più il lockdown - ha aggiunto il governatore - per cui è assurdo usare come capro espiatorio parrucchieri, centri estetici e negozi. Questo decisamente no, spero che il buon senso imperi e che il Governo possa dare facoltà alla Regioni di avviare le riaperture motivando il tutto anche con una relazione. Ripeto il Veneto è disponibile ad aprire tutto subito, fatti salvi gli indicatori sanitari".