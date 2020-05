Fase 2, 'I palazzi hanno un cuore': 2.000 notti gratis per sanitari

Roma, 4 mag. (askanews) - E' una grande iniziativa quella che I Palazzi, la collezione di Historic Experience Hotels in Italia, ha deciso di creare e lanciare, in un momento storico in cui il settore dell'ospitalità è duramente colpito: "I Palazzi hanno un cuore", l'apertura degli hotel in Italia per offrire un soggiorno gratuito a chi è stato ed è in prima linea, nell'emergenza sanitaria attuale.2.000 notti gratis agli operatori sanitari delle terapie intensive e della pneumologia delle strutture ospedaliere italiane. I medici di questi reparti possono prenotare il soggiorno gratuito in una delle strutture I Palazzi, al Cà Bonfadini di Venezia, al Palace Grand Hotel di Varese, al San Lorenzo a Linari, in provincia di Siena.Il soggiorno - 2 notti pernottamento e prima colazione - è rivolto a questi operatori sanitari e alle loro famiglie, presso le strutture de "I Palazzi" a Varese, Venezia e Siena, prenotabile da subito, entro il 30 luglio 2020 ed utilizzabile fino al 30 dicembre 2021.Con questo progetto, un brand alberghiero la cui proprietà e gestione è tutta italiana, si fa promotore di un'iniziativa sociale volta ad offrire a chi è stato ed è in prima linea ogni giorno, il tempo per ritrovare l'intimità con la propria famiglia, dedicandosi alla cura degli affetti, dopo tante settimane dedite quasi esclusivamente ai propri pazienti.