Fase 2, F.Boccia: riaperture, no a fughe in avanti

Roma, 5 mag. (askanews) - "Delegittimare l'opera dello Stato non conviene a nessuna regione. Nessuno ce la fa da solo. Tutte le ordinanze regionali sono state valutate in linea col decreto nazionale. Non sono stati usati due pesi e due misure. La presidente della regione Calabria Jole Santelli ha emesso un'ordinanza che viola quei principi perché sull'apertura di bar e ristoranti non ci sono ancora le linee guida sulla sicurezza. Le stiamo mettendo a punto in queste ore raccordandoci con le parti sociali, l'Inail e il Comitato tecnico scientifico, esattamente come abbiamo fatto con industria, cantieri, Tpl e commercio all'ingrosso. Tutti vogliamo riaprire bar e ristoranti, ma va fatto garantendo la massima sicurezza per i lavoratori e i clienti". Lo spiega Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali, in un'intervista a ItaliaOggi.Il ministro predica prudenza e non nasconde i propri timori sulla Fase 2 iniziata ieri. "Temo il liberi tutti. Non posso nasconderlo: sono seriamente preoccupato. Riaprire è un atto politico che diventa però poco sensato se non si hanno alle spalle valutazioni scientifiche. Facciamo fi nta che stiamo parlando di un malato: non riprende la normale attività se prima le analisi non gli hanno detto che è guarito completamente. Noi non siamo guariti, tanto per intenderci".Boccia sottolinea che "in Francia i sindaci hanno detto a Macron che non riaprono le scuole. I lander tedeschi vogliono agire. Gli Stati americani non ne parliamo. Vogliamo citare la Catalogna in Spagna? Perché pensiamo che le istanze delle regioni siano una tipicità italiana quando sta avvenendo così ovunque ed è normale che lo sia? Questo giudizio tra l'altro, lo dico con il massimo dell'umiltà, l'ho ascoltato anche da autorevoli pensatori che, spesso, si sono lasciati andare in valutazioni nette senza magari aver approfondito bene la situazione. Metto nel conto che sparare sul governo in carica è uno sport ma penso che un maggiore equilibrio nei giudizi su chi sta cercando con sforzi sovrumani di tenere lo Stato in ordine aiuterebbe anche a livello di opinione pubblica. Tornando alla sua domanda, non credo che ci sia voglia di protagonismo, almeno voglio sperarlo ma conoscendo molto bene tutti i presidenti ne sono convinto".