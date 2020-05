Fase 2, F. Boccia a Regioni: rispettate linee guida Inail e Cts

Roma, 8 mag. (askanews) - "Questa sera ho scritto a tutte le Regioni italiane ed è ncecessario essere rigorosi nel rispetto delle linee guida Inail e delle linee del Comitato Tecnico Scientifico. Ogni nuova attività deve rispondere a quelle linee perché dobbiamo mettere in sicurezza i lavoratori e i clienti, così come abbiamo fatto per l'industria, l'edilizia e il commercio all'ingrosso ora tocca al commercio al dettaglio, bar, ristoranti, centri estetici. Tutti vogliamo aprire presto ma in sicurezza e, questa parte, se non si rispettano le linee guida Inail, sarà inevitabile che venga impugnata". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, al Tg1 Rai.