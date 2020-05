La 'fase 2' dell'emergenza Covid-19 non è vissuta dagli italiani allo stesso modo. In un’Italia che sta tentando di ripartire dopo settimane di lockdown ci sono nuovi orari per fare la spesa e per lavorare, ma le regole non sono uguali per tutti. L'intreccio di dpcm, correzioni regionali e ordinanze comunali cambia almeno per i prossimi giorni, le abitudini di vita e di lavoro delle persone in maniera tutt'altro che uniforme.

Gli orari dei negozi

Per quanto concerne gli orari, i negozi di Roma sono aperti fino alle 21.30, mentre in tante città del Nord chiudono prima. La Liguria ha pure sposato l'"orario corto" ma il delivery è consentito anche oltre. Quanto agli spostamenti, la Capitale ha rivoluzionato l'ora di punta, che è spalmata su tre fasce dalle 8.00 alle 11.30.

Gli uffici

Le aperture degli uffici saranno rimodulate e si tenterà lo smart working per l'80% dei dipendenti comunali. Per il proprio personale la Regione Campania ha adottato gli scaglioni: chi ha il cognome che comincia per A-D entra fra le 7.30 e le 8.30, i P-Z tra le 9.30 e le 10.30, e l'orario di uscita sarà regolato di conseguenza.

Orario di lavoro e svago

Il Comune di Torino, per "incoraggiare la mobilità dolce" conteggerà come orario di lavoro il tragitto casa-ufficio per chi usa la bicicletta anziché l'auto. Non c'è aspetto della quotidianità che non veda differenze. Gli appassionati di jogging possono correre, in Campania, tra le 6 e le 8.30 del mattino.

Le visite al cimitero

Per evitare gli assembramenti, a Pordenone è possibile andare al cimitero fino alle 19.30, anziché le 18.15. Per gli amanti delle buone letture del Friuli-Venezia Giulia le biblioteche sono aperte. Un piacere, però, che è negato a chi vive a Reggio Emilia, indipendentemente dall'orario.

Uso mascherine

E in ogni città la vita di tutti i giorni viene scandita da orari e regole differenti ad iniziare dall’uso delle mascherine. Chi si trova a Napoli e Milano, così, deve indossare la mascherina non appena mette piede fuori casa, ma a Torino no: l'obbligo scatta sugli autobus e "nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. Mentre a Roma saranno obbligatorie "in tutti i luoghi aperti al pubblico al chiuso" e "negli incontri all'aperto, anche con una sola persona".

Bus in metro e auto

Dentro le città, intanto, ci si muove in bus e in metro ma anche in questo caso le differenze sono tante a conferma che anche gli italiani delle varie regioni d’Italia affrontano la fase 2 in modo differente. A Milano ad esempio nelle metro si è registrata poca affluenza, quanto alla stazione di Milano Centrale i treni diretti a Napoli mostravano una fila ordinata di 100 passeggeri, tutti debitamente distanziati e controllati con il termoscanner dagli addetti al servizio. Torino, diversamente da Milano, si è svegliata nel traffico. Numerose le auto che hanno affollato il centro storico, così come molti sono i runner ed i proprietari dei cani che si sono riversati nel Parco del Valentino appena riaperto. Quasi tutti i cittadini comunque indossano la mascherine e rispettano, fortunatamente le distanze di sicurezza.

Roma, la più disciplinata

Era Roma con il suo grande traffico a preoccupare maggiormente gli esperti. Eppure, pare si attesti tra le metropoli più disciplinate. Un trend si spera che verrà mantenuto nel tempo. Sui mezzi pubblici le persone indossano la mascherina e mantengono le distanze. Occupati solo il 50% dei posti dei bus e delle metro. che possono circolare fino alle 23,30, con controlli nelle stazioni e alle biglietterie e con una capienza fino al 50%.

Firenze, niente assembramenti

Il cuore di Firenze torna a pulsare ma senza troppo rumore. Il traffico c’è ma è molto disciplinato. Non si vedono assembramenti in strada. La ripartenza si nota soprattutto in stazione dove numerosi sono i pendolari.

Napoli, linee dirette per evitare sovraffollamenti

Nella città di Napoli, l’aria pare più rilassata. Nella stazione di Piazza Garibaldi vi è un’affluenza sostenuta, ma sui mezzi non è consentito l’accesso a più di 20 persone. Per evitare sovraffollamenti le fermate intermedie delle corse sono soppresse e la Circumvesuviana mostra posti sigillati. Il traffico in tangenziale è considerevole ma non si registrano ingorghi.

Bari, tanti i mezzi privati in strada

Nella città di Bari, invece, pare che la Fase 2 abbia portato ad uno smodato utilizzo dei mezzi privati. A confermarlo oltre all’evidente traffico anche i tassisti che riferiscono di aver avuto pochissimi clienti.