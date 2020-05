Fase 2, Arcuri avverte: il virus potrà riacutizzarsi

Roma, 26 mag. (askanews) - Il commissario all'emergenza Domenico Arcuri dice al Fatto quotidiano che il virus può tornare e che il Paese si sta preparando per questa evenienza. "Sono realista" afferma Arcuri in una intervista, "da qualche parte il virus potrà riacutizzarsi".Secondo Arcuri la pandemia è per certi versi peggiore di una guerra. "I bombardamenti in guerra durano minuti, qui 24 ore e sono invisibili. Per giorni, ho attraversato una Roma vuota, impaurita e dolente. Questa emergenza non è un evento limitato nello spazio e nel tempo, ma un flusso continuo. Senza una data prevista per la fine".