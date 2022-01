La famiglia Cucchi chiede 2 milioni di risarcimento: "E' una vicenda tremenda"

Per la famiglia di Stefano Cucchi i depistaggi per evitare che si arrivasse alla verità sono "iniziati dal primo momento" e sono stati messi in atto per "allontanare qualsiasi responsabilità delle istituzioni dello Stato sulla sua morte". Nel processo a carico di otto carabinieri, accusati dalla Procura di Roma di avere operato per sviare il corso delle indagini su quanto avvenuto nell'ottobre del 2009, è stata la volta dei legali dei familiari del geometra 30enne che hanno chiesto un risarcimento di oltre due milioni di euro e una provvisionale di 750 mila euro.

L'atto d'accusa del legale

Un duro atto d'accusa quello ribadito dall'avvocato Fabio Anselmo che individua nel generale Alessandro Casarsa, l'imputato più alto in grado nella catena di comando, il "principale motore e anima nera" nell'attività di depistaggio. Per Casarsa, all'epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma, il pm Giovanni Musarò ha sollecitato una condanna a 7 anni di carcere. Nei confronti degli imputati i reati contestati, a seconda delle posizioni, sono di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia.

"Si è negata l'evidenza"

"L'esame di Casarsa è una confessione - ha affermato Anselmo davanti al giudice monocratico - di chi sente al di sopra di tutto e di tutti, di chi mostra un amore viscerale per la carriera. E' l'uomo operativo: si è tentato di farci credere che nessuno sapeva nulla, che le notizie venivano apprese dalla stampa. La cosa che più mi ha stupito in questo processo è che si è negata l'evidenza, la logica, fino alla fine".

"I depistaggi"

Per il legale di parte civile i "depistaggi sono stati finalizzati, fin dal primo momento, ad allontanare qualsivoglia responsabilità delle istituzioni dello Stato sulla sua morte, quando Stefano era proprio nelle mani dello Stato". Nel corso del suo intervento il penalista ha fatto ascoltare in aula la registrazione dell'udienza di convalida del fermo di Cucchi, avvenuto per detenzione di droga. "Fa venire i brividi ascoltare Stefano: esce da quell'udienza per andare a morire - ha detto Anselmo -. Cucchi era un ragazzo perfettamente sano, faceva palestra, era magro esattamente come sua sorella e nessuno rivedendo le sue foto direbbe che è una tossicodipendente".

"Una vicenda tremenda"

Concludendo il suo intervento Anselmo ha detto: "Siamo stati carne da macello per queste persone, ma noi siamo essere umani: è stato fatto di tutto per nascondere responsabilità gravi. Questa è stata una vicenda tremenda per la famiglia, per gli agenti della Penitenziaria, per lo Stato, e anche per l'Arma che è parte civile. Da questo processo è emerso che esistono tante parti sane nell'Arma".

Ilaria Cucchi: "Non siamo soli"

"L'avvocatura di Stato riconosce la gravità assoluta di delitti commessi dagli imputati. Fatti che hanno impedito l'accertamento della verità", afferma Ilaria Cucchi in un post su Facebook al termine dell'udienza del processo sui presunti depistaggi che vede imputati otto carabinieri. "Sentirlo dire mi solleva, quasi mi commuove. L'Arma ha subito un danno grave, dice. Un danno grave che deve essere risarcito. Non posso - sottolinea - non essere d'accordo. Non siamo soli".