Famiglia, Bonetti: è tempo di scegliere se dare cognome materno

Roma, 20 mag. (askanews) - "Anche raccogliendo alcune indicazioni della Corte, penso che sia venuto il momento che il legislatore si faccia pienamente carico del percorso necessario per la possibilità della scelta del cognome materno e lo porti a compimento". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, intervenendo al convegno "Verso la parità formale e sostanziale: gli strumenti"."Auspico che il tema del cognome materno, quindi della possibilità della scelta di consegnare alla storia in qualche modo il nome delle donne, anche attraverso la scelta del cognome materno", sia affrontato, ha detto: "E' un approccio culturale che va cambiato".