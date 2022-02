Falsh mob con lumache a Cagliari davanti alla sede ente pagatore

Hanno regalato carciofi ai passanti e hanno inscenato un flash mob davanti all'ente pagatore regionale in agricoltura, consegnando due scatole di lumache e ribattezzando la strada dove ha sede l'Argea "via delle lumache" per mostrare la loro rabbia contro la burocrazia "lenta". Oltre un migliaio di allevatori e agricoltori sono scesi in piazza a Cagliari con le bandiere della Coldiretti per ricordare, non solo alla politica nazionale e regionale, ma anche a tutti i cittadini, che il mondo delle campagne e' in sofferenza, stretto tra aumenti dei prezzi delle materie prime, mangimi e concimi in primis, e il caro energia. Immagini di Fabrizio Fois.