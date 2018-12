Fallimento Reggina Calcio, sequestro da 3 mln a amministratori

Roma, 14 dic. (askanews) - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno sequestrato beni per 3,1 milioni di euro, tra disponibilità liquide e immobili, riconducibili a Pasquale Foti e Giuseppe Ranieri, rispettivamente presidente del Consiglio d'Amministrazione ed amministratore di fatto ed amministratore unico pro-tempore della Reggina Calcio, società dichiarata fallita nel giugno 2016.Il provvedimento - disposto dal gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura - è stato emesso al termine di un'attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della GdF di Reggio Calabria,Secondo gli inquirenti, Foti e Ranieri in concorso tra loro e con terzi sarebbero responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; di omesso versamento di IVA; utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti; nonché di truffa aggravata ai danni dello Stato.I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato 69 immobili, tra terreni e fabbricati, nonché di partecipazioni societarie in quattro imprese, oltre alle disponibilità finanziarie di qualsiasi tipo ad essi riconducibili per complessivi euro 3.167.625,83 euro.