[La denuncia] L'Italia è ferma per il Coronavirus ma la produzione di bombe continua, anzi raddoppia

Mantre il Paese si ferma nel tentativo estremo di arrestare l'avanzata del temibile virus c'è una fabbrica che non arresta la sua attività. E' la Rwm, casa produttrice di orgini bellici tedesca ma con sede a Domusnovas-Iglesias - nel cuore dell'ex bacino minerario nella provincia del Sud Sardegna - che per buona parte del mese di marzo ha tenuto impegnati gli uffici Suape di Iglesias con l'istruzione delle pratiche relative al suo ampliamento. Un annunciato programma di espansione dello stabilimento che mira a raddoppiare la produzione di ordigni bellici (bombe di aereo della serie MK, esplosivo PBX etc…) come se tutto intorno "niente stesse accadendo". La denuncia arriva dall'associazione Italia Nostra che nota come quando l'Europa e molti altri Paesi in tutto il mondo vivono l'incubo della pandemia e si interrogano su quale futuro reinventare, la cecità del profitto di guerra non lascia spazio a ripensamenti.

La fabbrica delle bombe verso il raddoppio

La Rwm la cui attività è stata oggetto di pesanti critiche da parte di tante associazioni pacifiste, antimiliariste e ambientaliste - in essa vengono realizzati ordigni venduti all'Arabia Saudita e utilizzati nella guerra in Yemen -, prosegue sulla strada dell'ampliamento della produzione. Ma più che di una strada si tratta di una "scorcitoia", nota Italia Nostra Sardegna, utilizzata da chi persegue opere industriali impattanti: piuttosto che presentare un'unica richiesta di autorizzazione che vorrebbe autorizzazioni paesaggistiche di più difficile conseguimento, si procede con quello che l'associazione ambientalista, definisce uno "spezzatino", "tattica ormai collaudata da anni", che ben serve ad aggirare l'ostacolo.

L'impatto ambientale aggirato

"L’assenza di una progettazione complessiva e di un Piano Attuativo dell'intero ampliamento, sostituita da richieste e successivo rilascio di autorizzazioni parcellizzate - talvolta anche più autorizzazioni per lo stesso edificio - vanifica e immiserisce i Nulla Osta Paesaggistici rilasciati per i singoli interventi in quanto impedisce la visione generale della trasformazione/distruzione dei luoghi attualmente in corso. L’area interessata è ritenuta di notevole interesse pubblico e classificata come 'area boschiva' dal vigente PPR!", si legge in una nota diffusa dall'associzione ambientalista nella quale annuncia di volersi costituire nel procedimento amministrativo a cui possono partecipare tutti i portatori di interesse.

Per l'associazione le richieste autorizzative vanno respinte perché, scrivono, "basterebbe un sopralluogo nel cantiere per rendersi conto dei danni prodotti al paesaggio dalla movimentazione terra, dalla creazione di terrapieni e di nuovi altipiani, dalle impressionanti modifiche apportate alla morfologia del terreno ed al paesaggio in generale, per capire che quell’intervento non poteva essere autorizzato in quel luogo e con le modalità seguite". Per Italia Nostra, "è stata attuata un'alterazione irreversibile e paesaggisticamente non mitigabile del territorio, tanto da fargli perdere del tutto il suo originario aspetto".

Il ricorso al Tar e l'inchiesta della Procura

Ma il procedimento non risulta opportuno anche per un altro motivo: la pendenza del ricorso al Tar contro l'ampliamento. Una delle varianti che verranno analizzate nei prossimi giorni in Conferenza di servizi riguarda proprio la realizzazione dei reparti R200 ed R210, oggetto dell'istanza al Tribunale amministrativo regionale. Sulla base di questo "strano iter" autorizzativo è stato aperto peraltro un fascicolo d'indagine presso la procura di Cagliari.