Fabbrica di batterie in fiamme, nube su Avellino /Video

- Pauroso incendio in una fabbrica di batterie nel nucleo industriale di Pianodardine ad Avellino. La nube di fumo è arrivata fino al centro città. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. Evacuate, a titolo precauzionale, gli stabilimenti vicino alla fabbrica Ics. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, chiede ai cittadini a rimanere in casa. Dall'amministrazione è partito l'invito, in maniera precauzionale, a non uscire e a chiudere le finestre. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha allertato tutte le stazioni irpine, ma anche quelle regionali. Tenuto sotto controllo anche un distributore di carburante vicino alla fabbrica in fiamme.