Tragedia a Castelnuovo: mamma fa retromarcia e uccide la figlia di 7 anni

Una manovra con l'automobile che è stata fatale per una bambina di 7 anni. Uccisa dalla madre che faceva retromarcia, perdendo il controllo della sua A3 e investendo la piccola a Castelnuovo, in Provincia di Napoli. Gli accertamenti sulla dinamica del tragico incidente hanno portato i Carabinieri a ricostruire l'accaduto. La macchina ha ferito in modo lieve anche un conoscente di famiglia che era vicino alla bimba.

Il giallo dell'auto pirata

Verifiche sono in corso per capire perché alcuni testimoni hanno riferito di un'auto pirata: l'ipotesi è che abbiano tentato di proteggere la donna. Il corpo della bambina e l'automobile sono stati sequestrati e restano a disposizione dell'autorità giudiziaria di Nola.