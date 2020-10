Coronavirus, il Papa tra prudenza e insofferenza alla mascherina

Città del Vaticano, 7 ott. (askanews) - "Questi sacerdoti vecchia maniera...". Jorge Mario Bergoglio, 83 anni, non ha affrontato il coronavirus in modo univoco. Alla prudenza dimostrata come capo del piccolo Stato pontificio (il Vaticano ha immediatamente fatto proprie le misure decise dallo Stato italiano), al senso di responsabilità ostentata come pastore (ha più volte caldeggiato i fedeli a seguire scrupolosamente le indicazioni delle istituzioni sanitarie, al punto da smentire bruscamente, con qualche contraccolpo, le proteste della Conferenza episcopale italiana per le chiese che non riaprivano a fine lockdown), ha sempre accompagnato un moto di insofferenza, se non di aperta ribellione, quando si tratta di tenere le distanze dai fedeli, dal "popolo di Dio". O di indossare la mascherina.Tanto che quando, per la prima e sinora unica volta, è stato intravisto in pubblico con una mascherina - bianca, beninteso -sul viso, giungendo ad un'udienza generale a inizio settembre, e alcuni fotografi hanno avuto la prontezza di ritrarlo, l'immagine ha fatto il giro del mondo.Le cautele, in realtà, non mancano. Quando giunge alle udienze generali, il Papa saluta sì i fedeli accalcati dietro le transenne, ma tende a mantenere una certa distanza. I fedeli, quasi tutti, indossano una mascherina. Il Pontefice, quasi sempre, evita di toccare mani o rosari o altri oggetti sacri o foto che gli vengono porte per una benedizione. E, nascosto dai suoi assistenti, mette anche il gel igienizzante sulle mani dopo il giro dei saluti. Ma a tutti questi "quasi" fanno da contraltare diverse eccezioni, a volte evidenti, come oggi.Se durante il lockdown il Papa aveva accettato a malincuore di rivolgersi ai fedeli via streaming ("Mi sento ingabbiato", aveva detto al primo Angelus al chiuso della sua biblioteca), e la prima volta che sono tornati i fedeli in presenza, a inizio settembre, non ha nascosto la gioia ("Dopo tanti mesi riprendiamo il nostro incontro faccia a faccia, non schermo a schermo: questo è bello!"), l'amministrazione vaticana ha deciso di non tornare in piazza San Pietro, ma optare per un ambiente più ristretto, e più controllato, il Cortile di San Damaso, dentro il palazzo apostolico, con sedie a distanza di sicurezza, rigorosi controlli della temperatura all'ingresso, e, per quanto protetto da quattro mura, areato dall'assenza di un soffitto. Oggi, però, a causa della pioggia continua che cadeva su Roma, l'appuntamento pubblico del mercoledì è tornato al chiuso dell'aula delle udienze, ideata nel lontano 1964 dall'architetto Pierluigi Nervi.Papa Francesco è giunto come suo consueto un po' in anticipo, senza mascherina, ha salutato i fedeli a una certa distanza, ma con qualcuno si è avvicinato, molti portavano la mascherina, ma qualcuno ce l'aveva abbassata sotto il mento, ha evitato il contatto, ma ha stretto le mani dei monsignori della Segreteria di Stato, ha anche ripetuto un gesto che ha fatto più volte, quello di baciare la mano di alcuni sacerdoti. In un frangente in cui nel Lazio la mascherina è obbligatoria all'esterno, e anche il Governatorato vaticano, proprio ieri, ha disposto l'obbligo di "indossare quotidianamente la mascherina nei luoghi all'aperto e in tutti i luoghi di lavoro laddove il distanziamento non può essere sempre garantito", il Papa non cambia i suo atteggiamento.Per chi lo conosce bene, non è sorprendente. Il Pontefice argentino ha detto sin dall'inizio del pontificato - e lo ha ripetuto innumerevoli volte quando era arcivescovo di Buenos Aires - che il pastore deve stare "in mezzo alle pecore". Quando viaggiò in Brasile, poche settimane dopo l'elezione, e gli apparati di sicurezza erano allarmati dal rischio di attentati o di qualche altra minaccia, il Papa rifiutò di usare una "papamobile" chiusa e blindata: "Io - spiegò - non voglio salutare la gente da dentro una latta di sardine". Per lo stesso motivo viaggia su una utilitaria col finestrino abbassato, per lo stesso motivo abita nell'hotel di Casa Santa Marta, anziché nell'eslusivo appartamento pontificio nel Palazzo apostolico. Atteggiamento che non è cambiato, nonostante il disagio di qualche suo collaboratore, con l'arrivo di una pandemia mondiale. In Vaticano qualcuno sottolinea che Francesco ha bisogno non solo di un contatto diretto, ma anche di non avere filtri nella mimica facciale, che nella comunicazione - e l'annuncio del Vangelo è comunicazione - svolge un ruolo fondamentale. E poi, come lui, altri esponenti di Curia a lui vicini non usano la mascherina, come il cardinale Konrad Krajweski, l'elemosiniere sempre impegnato tra i poveri della Stazione Termini o mentre porta al mare dei senza fissa dimora, tra i clochard che usano i servizi igienici sotto il colonnato berniniano, o mentre riceve bisognosi nel suo ufficio. I pastori che sono stati vicini al popolo di Dio, anche a rischio della propria incolumità, ad esempio il Lombardia, hanno incarnato la sua idea di una Chiesa "in uscita". A poco serve obiettare: "Questi sacerdoti vecchia maniera - sospira qualcuno - sono fatti così".