Struttura Commissario per l'emergenza: ancora oltre 8 mln non vaccinati

Roma, 8 ott. (askanews) - Sono 8.393.049 gli italiani over 12 che non hanno ancora ricevuto alcuna dose del vaccino anti-Covid. Lo evidenzia il report settimanale diffuso dalla Struttura Commissariale pr l'emergenza diretta dal generale Figliuolo. In attesa di prima dose o dose unica 229.884 over 80; 483.149 nella fascia di età 70-79 anni; 839.670 fra i 60 e i 69 anni; 1.435.196 50-59 anni; 1.701.924 fra i 40 e i 49 anni; 1.379.327 fra i 30 e i 39 anni; 914.671 over 20 e 1.408.268 nella fascia 12-19 anni.