Torino, droni contro reati ambientali: "Ecco come cerchiamo discariche abusive"

"Il senso di questo protocollo e' il senso di come deve essere affrontata la quotidianita' e i problemi, grazie a questa collaborazione possiamo raggiungere risultati eccezionali" cosi' Antonio Di Stasio, comandante dei Carabinieri della Legione Piemonte e Valle d'Aosta. Oggi e' stato siglato un protocollo tra l'Arma e Arpa per prevenire i reati ambientali. "Servono per cercare le discariche abusive, il dissesto idrogeologico, controllare il territorio: sono strumenti ideali per dare un aiuto - spiega Massimo Perotti, coordinatore Associazione Carabinieri Regione Piemonte - Abbiamo dei droni che realizzano mappe tridimensionali immediatamente, in tempo reale per effettuare misure subito dopo". "Andiamo a utilizzare i droni per conoscere ancora meglio il territorio - conclude Angelo Robotto, direttore Arpa Piemonte - Quando si deve andare a comprendere se in una determinata area si e' commesso o si sta commettendo un reato ambientale e' importante poter avvalersi di competenze".