Expo 2030: Gualtieri ad Amadeus, grazie per sostegno a Roma

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Grazie ad #Amadeus, alla Rai e a tutto il pubblico di #Sanremo2023 per il sostegno caloroso alla candidatura di #Roma ad #Expo2030. Bello vedere il Paese così unito davanti ad una sfida che Roma e l'Italia possono vincere, insieme!". Così su twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ringrazia il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, per avere 'tifato' ieri sera dal palco dell'Ariston per la candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030. (ANSA).