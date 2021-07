Ex Ilva: principio incendio in reparto zincature Cornigliano

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Principio di incendio nel reparto zincature dell'ex Ilva di Cornigliano stamani. Le fiamme sono state subito spente dal personale, non si registrano feriti né intossicati. Sul posto le Rls. Ieri sera analogo incidente nel reparto stagnatura. Secondo quanto appreso, i due principi d'incendio sono stati causati da scintille durante le lavorazioni cadute su materiali di scarto presenti in reparto da tempo, visto che le pulizie non vengono più effettuate regolarmente. Questi due sono gli ennesimi incidenti che si registrano nello stabilimento ex Ilva di Cornigliano: nei giorni scorsi sono caduti a terra, in due differenti episodi, due coils, i rotoli d'acciaio pesanti fino a 40 tonnellate. La Rls ha informato la Asl di competenza. (ANSA).