Evasione fiscale, a Milano sequestrati beni per 10 mln a imprenditore

Roma, 8 giu. (askanews) - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno proceduto al sequestro di beni immobili e attività finanziarie, per un controvalore di 9,8 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore, dedito al commercio di metalli ferrosi e non ferrosi.Il soggetto, da tempo operante in Lombardia, a partire dai primi anni 2000 si è reso responsabile di diverse vicende di fraudolenta evasione fiscale (alcune già oggetto di condanna definitiva) commesse mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.Gli accertamenti condotti dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano hanno permesso di ricostruire, l'esistenza di un ingente patrimonio immobiliare, sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e all'attività economica svolta, posseduto tramite società a lui riconducibili e nel tempo accumulato anche mediante il reinvestimento di ingenti proventi illeciti. I sequestri sono stati effettuati quali misure di prevenzione previste dal Codice antimafia e hanno riguardato immobili siti in provincia di Grosseto, Monza e Brianza e Trapani.