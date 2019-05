Evade 1 mln, nei guai youtuber St3pny

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - In cinque anni ha evaso 1 milione di euro. A finire nelle maglie della Guardia di Finanza è il celebre youtuber Stefano Lepri, conosciuto sul web con il nickname St3pny. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che il giovane toscano, 23 anni, era riuscito ad aggirare il Fisco attraverso contratti ad hoc stipulati con agenzie pubblicitarie ma non adeguati alla propria professione. Si tratta del primo caso in Italia, ma molti altri sono gli youtuber ad essere già sotto la lente della Guardia di Finanza.