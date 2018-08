Eva suicida per le molestie di una suora, la mamma della ragazza “Voglio giustizia”

Eva Sacconago si è uccisa a 26 anni nella sua abitazione di Busto Arsizio, nel giugno del 2011. Dopo la sua morte i genitori hanno cercato la verità su quel gesto estremo attraverso i diari lettere lasciati dalla ragazza. Dalla lettura di quegli scritti Roberto, funzionario di banca in pensione, e Giovanna Sacconago hanno scoperto qualcosa di inquietante: la loro unica figlia ha vissuto per 13 anni una relazione morbosa e tormentata con una suora conosciuta all’oratorio di S. Edoardo, quando aveva appena 15 anni. Eva aveva cercato di rompere quella relazione senza però riuscirci . “Non posso sparire – aveva scritto, tre anni prima di morire, a don Alessandro, amico sacerdote – mi verrebbe a cercare”. Questa paura è confermata dai alcuni messaggi inviati dall’educatrice alla ragazza: “Soltanto la morte ci potrà separare”.

Il suicidio

I genitori di quel rapporto tra Eva e suor Maria Angela, di 23 anni più grande, avevano già avuto un sospetto nell’autunno del 1998: “Una sera, non vedendo rientrare Eva a cena – racconta la madre al Corriere-, sono andata a cercarla all’oratorio e l’ho trovata al primo piano, nell’alloggio privato della suora”. Appena entrata nella stanza la donna ha avuto un brutto presentimento: “Cominciai a leggere di nascosto il suo diario, trovai i bigliettini che la suora le inviava”.

Le lettere e i diari

Dichiarazioni d’amore, richieste e promesse di patti di silenzio, espliciti accenni a momenti d’intimità. Mise insieme quanto bastava per ottenere dalle autorità ecclesiastiche l’allontanamento temporaneo in Sicilia di “sister Mary” o “mamma Mary” come si faceva chiamare la suora dall’adolescente. Ma la denuncia non bastò a spezzare il legame tra Eva e la suora. E così la 26enne ha deciso di mettere fine al suo dolore con il suicidio.

La sentenza di primo grado

Dalla sentenza di primo grado del tribunale di Busto Arsizio, il papà e la mamma di Eva hanno ottenuto, nel dicembre del 2015, solo parte di quanto reclamano come parti civili. Maria Angela Faré, tornata agli abiti civili all’inizio dell’inchiesta, è stata condannata infatti a 3 anni e sei mesi di carcere (contro i 9 anni e 9 mesi richiesti dal pubblico ministero) per l’unico episodio di violenza sessuale del quale è stata dichiarata colpevole e risalente a poche settimane prima del suicidio di Eva, immobilizzata in quell’occasione con manette alle caviglie. L’imputata è stata assolta da tutti gli altri capi d’imputazione (violenza privata, stalking e abusi sessuali su minore).

La condanna

L’ex suora è stata condannata a pagare un risarcimento di 50 mila euro, oltre alle spese legali sostenute dalla famiglia Sacconago, ed interdetta a vita dagli uffici che hanno a che fare con i minori e per 5 anni da tutti gli uffici pubblici. I giudici hanno, invece, deciso per l’assoluzione perché il fatto non sussiste dai reati di abusi su minore (comunque prescritti), dallo stalking e dalla violenza privata.

"Vogliamo giustizia"

Non riconosciuta invece la responsabilità civile dell’ordine delle Figlie di Maria Ausiliatrice alle quali i familiari di Eva avevano chiesto un risarcimento di 500 mila euro. Insomma una sentenza che ha lascato insoddisfatti papa Roberto e mamma Giovanna che dopo l’estate sperano di ottenere giustizia nel il processo d’appello fissato per il 24 settembre, a Milano