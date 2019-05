Eutanasia e fine vita, pronto nuovo Family Day a settembre a Roma

Roma, 21 mag. (askanews) - Il tam-tam è partito: le associazioni pro life e gli attivisti del Family Day sono pronti a tornare in piazza in massa a Roma. L'ultima volta fu il 30 gennaio 2016 al Circo Massimo contro le Unioni civili del governo Renzi, ora la prossima battaglia è l'eutanasia e i temi legati al fine vita, con la decisione che la Corte Costituzionale prenderà il prossimo 24 settembre sul divieto di aiuto al suicidio, se il Parlamento (come ha auspicato la Consulta) non dovesse legiferare prima.A quanto apprende l'agenzia Askanews, data e luogo sono già ipotizzate: sabato 7 settembre nella piazza di San Giovanni, sito storico per le grandi manifestazioni di piazza a Roma, dove già si tennero i primi due Family Day, nel maggio 2007 (contro i Dico) e nel giugno 2015 (contro la teoria gender nelle scuole).E' qui che il leader della galassia del Family Day, il neurochirurgo bresciano Massimo Gandolfini, convocherà gli attivisti pro life per "una grande manifestazione contro l'eutanasia di Stato e il suicido assistito", come ha annunciato ieri in un comunicato stampa: "Già da ora chiedo la massima partecipazione di tutti i simpatizzanti del Family Day. Diciamo anche chiaro e forte ai parlamentari italiani, che su richiesta della Consulta dovranno decidere in materia entro il 24 settembre, che in Italia non c'è posto per queste derive mortifere mascherate da diritti civili", ha spiegato.Nelle intenzioni degli organizzatori la manifestazione dovrà vedere anche un forte coinvolgimento delle associazioni e delle sigle dei medici e degli operatori sanitari in genere. Si punterà alla massima condivisione con il mondo cattolico e le gerarchie vaticane, non essendo una protesta contro una legge in particolare o contro il governo, ma contro la "cultura dello scarto" ribadita da Papa Francesco ieri nel tweet per Vincent Lambert: "Preghiamo per quanti vivono in stato di grave infermità. Custodiamo sempre la vita, dono di Dio, dall'inizio alla fine naturale. Non cediamo alla cultura dello scarto".