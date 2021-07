Europei: a Roma per finale maxischermi e monumenti transennati

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Contingentamento degli accessi alle fan zone, con servizi di incanalamento dei tifosi ad ampio raggio e prenotazione obbligatoria, transennati alcuni monumenti al centro della Capitale. Massima attenzione domani alle fan zone al centro di Roma dove saranno allestiti i maxischermi in vista della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. L'obiettivo è garantire il rispetto delle misure anti-Covid ed evitare assembramenti. Il piano sicurezza è stato messo a punto dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicuramente e in un Tavolo tecnico in Questura. Dal centro alla periferia, dai Castelli al litorale. Oltre ai due maxischermi nelle fan zone al centro di Roma si prevede che vengano allestiti altri maxischermi per la finale di domani degli Europei tra Italia e Inghilterra. Secondo quanto si è appreso, tra le zone interessate villa Ada, piazza Annibaliano, il CineVillage a Parco Talenti, San Cosimato, il teatro di Tor Bella Monaca, come anche a Rocca Priora, Isola Sacra e Ladispoli. Le aree saranno sorvegliate dalle forze dell'ordine. (ANSA).