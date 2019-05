Europee: a Salvini 2,2 mln di preferenze

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Successo personale per Matteo Salvini nel voto europeo: il dato delle preferenze, il cui scrutinio è alle battute finali, vede il leader della Lega ad oltre 2,2 milioni di preferenze, seguito da Silvio Berlusconi con oltre mezzo milione, e da Giorgia Meloni con oltre 400 mila. Per il Pd svetta Calenda con oltre 270 mila seguito da Bartolo con circa 220 mila. Per M5s, la 'Iena' Giarrusso raccoglie 116 mila preferenze. Nel calcolo va tenuto conto che Salvini, come la Meloni, era capolista in tutte le circoscrizioni, a differenza dei leader di altri partiti.