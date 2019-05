Europee: ad Ischia al seggio a 104 anni

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 26 MAG - Nemmeno la pioggia ha fatto desistere la nonnina di Ischia di 104 anni dall'esercitare il suo diritto voto. Stamattina, infatti, alla scuola "Enrico Mattei" della cittadina terremotata di Casamicciola Terme dove si vota per le europee e per il rinnovo del Consiglio comunale, nel seggio numero 16, così come accade da decenni ad ogni tornata elettorale, in carrozzella si è presentata Caterina Massaro, classe 1914 che il prossimo quattro dicembre compirà la veneranda età di 105 anni. La donna che ha voluto personalmente deporre le schede elettorali nell'urna, è stata accolta dagli applausi scroscianti dei cittadini presenti in quel momento nel seggio. "Già mi sono prenotata per venire a votare l'anno venturo", ha detto la Massaro mentre lasciava il seggio. "Ogni anno - ha affermato il nipote Sergio Piro - la nonna dopo aver votato dà appuntamento agli scrutatori alla prossima tornata elettorale. Si tratta di un buon auspicio per lei e anche per noi che le vogliamo un mondo di bene".