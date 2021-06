Etiopia: Onu, diverse aree Tigray sull'orlo della carestia

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Diverse aree della regione settentrionale dell'Etiopia, il Tigray, sono "sull'orlo della carestia", ha affermato oggi via Twitter il segretario generale dell'Onu, António Guterres, aggiungendo che la situazione "continuerà a peggiorare a meno che i finanziamenti non aumentino e l'accesso umanitario alla regione non migliori". "Le azioni che intraprendiamo ora possono significare la differenza tra la vita e la morte per molte persone", ha concluso. La scorsa settimana l'Onu ha avvertito del rischio che in Etiopia si ripeta la devastante carestia del 1984. Mark Lowcock, sottosegretario generale dell'Onu per gli Affari umanitari e coordinatore dei Soccorsi di emergenza, ha dichiarato alla Bbc che centinaia di migliaia di persone stanno già soffrendo la carestia nel Tigray dopo oltre sette mesi di conflitto. La guerra nel Tigray è scoppiata lo scorso 4 novembre quando il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, ha sferrato un'offensiva militare per control'ex partito di governo della regione, il Fonte di liberazione del popolo del Tigray (Tplf), dopo aver accusato le sue forze di aver attaccato le basi militari federali. (ANSA).