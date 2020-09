L’estate non sta finendo, nel fine settimana torna il bel tempo. Ecco dove

L’estate non è ancora finita. Dopo una fase di maltempo a tratti intenso su alcune zone d’Italia l’anticiclone tornerà protagonista su tutte le regioni. Ad iniziare da martedì e mercoledì: due giornate prevalentemente soleggiate grazie al temporaneo aumento della pressione. (Guarda il Meteo)

Maltempo in Sardegna

Da giovedì la bassa pressione prima accennata, dalle Isole Baleari si muoverà verso la Sardegna e quindi le regioni meridionali. Il tempo peggiorerà via via più diffusamente sull’Isola con temporali, in arrivo anche sui rilievi del Nordovest e localmente su quelli appenninici centrali. Sarà venerdì però la giornata più instabile per alcune regioni; rovesci temporaleschi a tratti intensi, con grandinate e locali nubifragi colpiranno la Sardegna, le Alpi del Nordovest e la pianura del Piemonte. Altri temporali interesseranno gli Appennini centrali, le zone limitrofe ad essi e inoltre la Sicilia.

Sole sul resto d’Italia

Sul resto d’Italia continuerà ad essere soleggiato. Sotto il profilo termico le temperature si manterranno sopra le medie del periodo con valori massimi a volte superiori ai 30°C al Centro-Sud e in Emilia (Bologna, Ferrara, Firenze, Roma, Napoli, Foggia, Taranto), qualche in grado in meno sul resto del Nord e valori decisamente più bassi dove agirà il maltempo.

Nel fine settimana clima estivo

Nel corso del weekend avverrà ciò che fino a pochi giorni fa era impensabile. Un vasto campo di alta pressione di origine africana dal Marocco salirà verso la Spagna, raggiungerà la Francia e si allungherà verso l’Italia. Dopo un sabato con ultimi temporali sulle due isole maggiori, il sole acquisterà sempre più spazio, regalando una domenica tipicamente estiva. L'anticiclone africano riuscirà a proteggere l'Italia per quasi tutta la prossima settimana con caldo in aumento e clima a tratti afoso.