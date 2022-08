Estate: Autovie, traffico intenso in A4 ma senza criticità

(ANSA) - TRIESTE, 27 AGO - Traffico intenso oggi lungo la rete autostradale gestita da Autovie Venete a causa dei rientri e delle nuove partenze dei vacanzieri. Nel corso della mattinata, fa sapere la Concessionaria, si sono registrate code in entrata e uscita al piazzale del casello di Latisana, per il ricambio dei turisti diretti alle località balneari di Friuli Venezia Giulia e Veneto. Per quanto riguarda la barriera del Lisert, alle 15 sono stati rilevati 2 km di coda in direzione Venezia - di rientro quindi da Slovenia e Croazia -, 1 km invece in direzione Trieste. Il traffico sulla rete si è concentrato soprattutto sulla carreggiata in direzione Venezia, "ma senza particolari criticità", sottolinea Autovie Venete. Nel pomeriggio si registrano 3 km di coda tra Latisana e il bivio A4/A28 nell'area di cantiere per la realizzazione della terza corsia, mentre nel corso della giornata si sono registrate code a tratti, sempre in corrispondenza dei lavori. Al momento i transiti di oggi in entrata ai caselli di Autovie Venete sono stati 71 mila, di cui 15 mila al Lisert e 8 mila a Latisana: in aumento del 6% rispetto allo scorso week end. Circa 64 mila invece i transiti in uscita, di cui 10 mila al Lisert e 11 mila a Latisana, in linea con i dati raccolti sabato scorso. Per oggi Autovie Venete aveva previsto traffico da "bollino nero", per domani da "bollino rosso". (ANSA).