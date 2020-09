L’estate torna ad abbracciare l’Italia, bel tempo ovunque tranne all'estremo Sud

Il vortice di bassa pressione che da alcuni giorni sta interessando le basse latitudini avrà ancora una sua valenza nel corso della prossima settimana. L’Italia, con poche eccezioni localizzate, godrà ancora di un clima prettamente estivo, con temperature elevate e comunque al di sopra della media stagionale. Il tempo, evidenziano gli esperti, non sarà sempre soleggiato e degli occasionali temporali potranno verificarsi soprattutto all'estremo Sud. Il METEO.

Nella giornata di lunedì l'instabilità sarà relegata tra le zone interne della Sicilia e l'Appennino peninsulare. Da martedì, tuttavia, potrebbe verificarsi qualche fenomeno diurno sull'Appennino centro meridionale e anche su Alpi e Prealpi. Le temperature saranno tuttavia alte: ben superiori alla media stagionale. I meteorologi prevedono valori massimi oscillanti tra i 34 e i 35 gradi. Una maggior nuvolosità, che dovrebbe interessare tutte le regioni a partire da martedì, abbasserà inevitabilmente le temperature, che resteranno comunque al di sopra delle medie.

Nel Weekend l’anticiclone africano, responsabile del caldo anomalo, perderà molta della sua energia, favorendo le prime “timide” infiltrazioni autunnali nel Nord del Paese. L’estate non è tuttavia ancora finita.: l'attività del vortice polare è ancora molto pigra sul comparto europeo e si limiterà a portare degli impulsi più freddi sull'Europa nord orientale senza scalfire però il comparto occidentale. Sul vicino Atlantico resisteranno pressioni medio alte con una attività vorticosa locale che anziché combattere la scomoda presenza dell'alta africana, la invoglierà a restare in auge. Si dovrà vedere se questa bassa pressione riuscirà poi ad avanzare verso l'Italia domenica. Per tutta la settimana l'Italia sarà insomma protetta dall’anticiclone africano. I temporali saranno occasionali, e interesseranno prevalentemente le regioni meridionali.