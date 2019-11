La pista della vendetta nell’esplosione della cascina a Quargnento

Gli inquirenti che indagano sull’esplosione a Quargnento (Alessandria) in cui sono morti tre vigili del fuoco non hanno escluso l’ipotesi di dissidi tra il proprietario dell’abitazione e il figlio, così come la pista legata al risarcimento assicurativo. "Quella dei dissidi familiari è la cattiveria più grossa che potevano dire, io non ho problemi con mio figlio assolutamente", ha detto Giovanni Vincenti, proprietario della cascina in cui lunedì notte si è verificata la strage. "Andiamo d'amore e d'accordo, ci sono gli alti e bassi, lui se ne è andato via di casa perché la fidanzata voleva andare a Torino, io non l'ho presa benissimo, siamo stati 3-4 mesi a litigare poi è finita: una serie di situazioni che ho chiarito bene con i carabinieri", ha spiegato Vincenti, “sono riuscito - ha aggiunto - a dare un filo logico a tante situazioni che si sono verificate da quando eravamo lì a Quargnento e sono venute fuori molte ipotesi". "Quando sono arrivato tre minuti dopo l'esplosione, sono stato chiamato alle 1.05, 1.10 – racconta - quando ho visto quella scena non potrò mai togliermela dagli occhi: è da ieri sera che verso lacrime e cerco di capire".

La casa era disabitata e, per un certo periodo, era stata anche messa in vendita. L’imprenditore di origini pugliesi aveva acquistato l’azienda agricola 23 anni fa. «Ho investito tutto quello che avevo - ha detto - per realizzare il sogno della mia vita: un maneggio e un allevamento di cavalli da concorso». Il progetto è naufragato. Nel 2011 il centro ippico Duende, ex Rivabella, è stato in parte venduto. Secondo il procuratore, l’uomo non ha riferito “nulla di significativo se non una mera ricapitolazione dei fatti. Sono tutte informazioni che vanno comparate, bilanciate, esaminate, pesate. Siamo ancora all’inizio dell’indagine: c’è un lavoro di accertamento tecnico, di attività scientifica affidata ai Carabinieri di Alessandria e del Ris di Parma. Stiamo lavorando”, ha concluso precisando che sono state sentite anche altre persone. Tuttavia, qualcosa potrebbe emergere molto presto. "Il perché non lo so, o meglio, penso per pura e sempre invidia", ha sostenuto Vincenti: "Io negli anni ho subito diversi atti dolosi - ha aggiunto - non siamo mai stati ben acquisiti da quel paese da quando ci siamo trasferiti, siamo una famiglia un po' riservata, per questo non abbiamo mai avuto grossi rapporti con il vicinato".

L'attenzione resta alta. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la sua visita al dipartimento nazionale della Protezione Civile a Roma, ha voluto ricordare i vigili: "Chiamiamoli per nome Antonio Candido Marco Triches e Matteo Gastaldo. Mariti, padri amorevoli, che hanno perso la vita in un incidente, forse un attentato. La magistratura indagherà e confidiamo che quanto prima se ci sono dei colpevoli avranno un nome e un cognome". Il premier Conte, che ha partecipato alla 'Conferenza nazionale delle autorità della protezione civile', ha osservato - assieme ai presenti nell'auditorium del Dipartimento - un minuto di silenzio per le vittime di Quargnento. Tra i presenti, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e il comandante dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo.

Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, ha visitato il carabiniere e il vigile del fuoco ricoverati all'ospedale di Asti. Il generale è andato ad accertarsi di persona delle condizioni di salute del carabiniere Roberto Borlengo, ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo-facciale e di Graziano Luca Trombetta, in neurologia. Il generale Nistri era accompagnato dal comandante della Legione dei Carabinieri del Piemonte e della Valle D'Aosta, generale Aldo Iacobelli, e dal comandante provinciale, tenente colonnello Pierantonio Breda. La visita del comandante generale dell'Arma prosegue ad Alessandria e Solero. Dopo aver fatto visita all’agente il generale ha incontrato nell'Alessandrino i colleghi impegnati prima nei soccorsi e poi nelle indagini per la tragedia di Quargnento.

Quel che resta, almeno per ora, è il commovente messaggio del carabiniere che pensava fosse giunta la sua ultima ora. Manda qualcuno perchè e' esploso tutto". E' la disperata richiesta di aiuto che arriva da chi si trova sotto le macerie della cascina crollata a Quargnento. Dall'altra parte della cornetta la prima risposta è "Porca miseria", poi Pasquale chiede a Roberto se può stare al telefono: "Sì ci provo ma sto male, sono sotto a qualcosa. Sto malissimo. Siamo tutti cotti". In sottofondo si sentono voci di persone che chiedono aiuto. "Manda qualcuno, ti prego, stanno morendo tutti qua", dice Roberto al collega. Poi pensa alla morte: "Se mi va male, di' ai miei che gli voglio un mondo di bene". E ancora: "Dimmi te se devo morire cosi' a 31 anni". Le indagini proseguono senza sosta a 360 gradi. La Procura di Alessandria ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti.