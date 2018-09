Esodo: ultimi rientri da vacanze, code

(ANSA) - ROMA, 2 SET - Ultimi rientri dei vacanzieri in questa prima domenica di settembre, con qualche coda a rallentare il viaggio. Queste le criticità indicate: - A1 direzione nord: code a tratti tra Calenzano e bivio A1-Variante. - A12: coda tra Genova est e Bivio A12/A7. - A14 direzione sud: code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e bivio A14/A13; - A14 direzione nord: code a tratti tra Castel San Pietro e bivio A14/Raccordo A1 Bologna Casalecchio, tra Forlì e Imola. -‎A22 direzione sud: coda di 4 km tra dogana del Brennero e Vipiteno e coda di 7 km tra Bressanone e Chiusa-Valgardena per un incidente ormai risolto. - A22 direzione nord: coda di 4 km tra Chiusa-Valgardena e Bressanone e traffico rallentato tra Verona Nord e San Michele. - A30: coda di 1 km tra Nola e bivio A30/A1.