Esce di strada con la Ferrari che si ribalta, 2 feriti gravi

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GIU - Incidente stradale a Serdiana, nel sud della Sardegna: una Ferrari esce di strada, si ribalta e danneggia una condotta del gas. Due i feriti portati in ospedale in codice rosso. Dopo la richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa 115, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 3 in via Repubblica. Per cause ancora da accertare il conducente della potente autovettura ha perso il controllo uscendo di strada: la Ferrari è andata a finire su un muro perimetrale di un'abitazione privata provocando fuoriuscita di gas e causando danni anche alle condotte idriche dell'energia elettrica. Gli operatori della squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco hanno delimitato l'area e provveduto a limitare la perdita della condotta del gas mettendo in sicurezza area, veicolo e strada. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Radiomobile dei Carabinieri del Comando Stazione di Dolianova. (ANSA).