Esce da carcere e ruba auto, arrestato

(ANSA) - IVREA (TORINO), 15 DEC - Esce dal carcere di Ivrea e per tornare a casa ruba un'auto in una stazione di servizio, proprio di fronte alla casa circondariale eporediese. Un 28enne di Rivarolo Canavese, appena scarcerato l'altro pomeriggio, è stato arrestato dai carabinieri dopo un lungo inseguimento, durato diversi chilometri. Il fuggitivo è stato intercettato da una gazzella del nucleo radiomobile di Ivrea lungo la provinciale 565 pedemontana, a bordo della Renault Twingo rossa rubata poco prima. Ne è scaturita una rocambolesca fuga: la Twingo a folle velocità ha attraversato diversi centri abitati nel tentativo di seminare i militari dell'Arma. L'uomo, giunto all'altezza di Castellamonte, ha urtato leggermente contro un muretto sul ciglio della strada e ha abbandonato il mezzo provando a dileguarsi a piedi. Vicino alla scuola Giraudo di Castellamonte è stato bloccato e arrestato. E' tornato subito in carcere.