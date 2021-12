All’esame della patente con l’auricolare, lo inghiotte per non essere scoperta e finisce all’ospedale

Per avere suggerimenti da un amico all’esterno per le risposte all’esame scritto della patente di guida, una donna si era dotata di auricolari che ha poi ingoiato per non farsi scoprire. Come racconta La voce di Venezia, l’episodio è avvenuto a Treviso: la donna cercava di farsi suggerire le risposte, ma alla vista degli agenti della Polizia locale ha ingoiato l’auricolare, finendo al Pronto soccorso.

La corsa al Pronto soccorso

L’episodio accaduto ieri alla Motorizzazione civile di Treviso è stato reso noto dal Comune. Protagonista una donna di 40 anni, di nazionalità indiana e residente a Istrana (Treviso). Sul posto era intervenuta una pattuglia della Polizia locale dopo che dagli uffici della Motorizzazione era partita una chiamata durante l’esame. A quel punto la donna, sentendosi scoperta, ha tolto l’auricolare e l’ha mangiato. Agli agenti non è rimasto altro che portarla in ospedale. Al Pronto Soccorso trevigiano di Ca’ Foncello, però hanno subito rassicurato tutti: l’oggetto, le cui dimensioni non destano preoccupazioni, “seguirà il suo percorso naturale”.

Tentata truffa aggravata

Due ore prima, sempre alla Motorizzazione di Treviso, c’era stato un episodio analogo, protagonista un 25enne del Ghana residente a San Pietro Mussolino (Vicenza) che però si è dato alla fuga. Per entrambi è scattata una denuncia per tentata truffa aggravata, reato che prevede una pena di reclusione fino a 5 anni.